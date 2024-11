Gli eventi sono promossi dall’associazione culturale RigenerAzione. Nessun costo per i partecipanti

In occasione dell’edizione speciale natalizia dell’evento “Di Piazza in Piazza - Festival delle Arti di Strada", ritornano nel centro storico i trekking urbani fotografici a cura dell’associazione culturale RigenerAzione.

Dopo la grande partecipazione al primo incontro “Cosenza, una cartolina di Città” del 30 dicembre scorso, saranno ben quattro gli appuntamenti da non perdere, che avranno luogo il 6 e il 7 gennaio. I primi due saranno trekking fotografici in diurna e comprenderanno sia la cosiddetta zona bassa, sia la zona alta del centro storico bruzio (6-7 gennaio, partenza alle 10.30 da Palazzo Arnone). I secondi saranno trekking fotografici in notturna e comprenderanno la visita di Villa Rendano e del museo multimediale Consentia Itinera (6-7 gennaio, partenza alle ore 18.00 da piazza Prefettura). Anche in queste occasioni i partecipanti saranno accompagnati da una guida d’eccezione, Lorenzo Coscarella, giornalista e appassionato del centro storico del blog Esplorazionicosentine. Durante il percorso sarà possibile scattare meravigliose fotografie degli scorci più suggestivi della città, con il supporto dei fotografi dell’associazione Fausto Scirchio e Michele Catanzariti. Un’opportunità speciale per scoprire alcuni tra i posti più affascinanti di Cosenza Vecchia, passeggiando tra i vicoli ricchi di fascino e storia.

!banner!

Al termine di tutti e 4 gli appuntamenti i partecipanti saranno omaggiati con una cartolina fotografica d’autore personalizzata. I trekking saranno completamente gratuiti, escluso il costo del biglietto per la visita del museo Consentia Itinera.