Il comune di Cosenza ha proceduto ad appaltare i lavori per la realizzazione della nuova piazza che dovrà essere realizzata davanti al Planetario. A comunicarlo, con un post sui social, è stato Mario Occhiuto. «L’impresa aggiudicataria - informa il sindaco - ha offerto delle migliorie che renderanno l’opera più efficiente. Praticamente collegheremo il Viale del Benessere, una rete ecologica e pedonale della città, al ponte di San Francesco e al Planetario con due piazze da un lato all’altro del fiume. E il fiume sarà reso navigabile a tratti e con gli argini riqualificati con opere di ingegneria naturalistica. Tutti i lavori sono stati già finanziati e appaltati. In più sono già in corso, intorno al fiume - aggiunge Occhiuto - anche i lavori del Museo di Alarico. Alla fine di questo secondo mandato consegneremo ai cittadini, una città bellissima e straordinaria. Sono sicuro - conclude il sindaco - che sarà considerata una tra le più belle e innovative d’Italia, e che il turismo crescerà moltissimo creando ricchezza e nuove opportunità per tutti».