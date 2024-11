Si è aperta la XVII edizione della Festa del Cioccolato con circa cinquanta espositori approdati a Cosenza, lungo l’isola pedonale di Corso Mazzini. Provenienti da tutta Italia, in particolare Puglia, Sicilia e Basilicata, con presenze anche da Gorizia, Bergamo e Perugia, fino a domenica 27 ottobre insieme ai maestri cioccolatieri calabresi, proporranno i loro ghiotti prodotti alle migliaia di visitatori attesi nei quattro giorni di manifestazione. L’iniziativa è promossa in partnership dall’amministrazione comunale e dalla Cna, la sezione provinciale di Cosenza della Confederazione Nazionale dell’Artigianato. Tra le novità dell’edizione 2019 gli stand dedicati all’Associazione Nazionale Persone Down e l’Associazione Gli Altri Siamo Noi. E poi l’apporto della CIA, la Confederazione degli Agricoltori che per la prima volta metterà a disposizione i suoi agrichef per l'esecuzione di piatti legati al territorio, ma che si sposano bene con il cioccolato. Durante la kermesse sarà inoltre ospite, grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Cuochi, lo chef stellato Alessandro Circiello, volto noto delle reti Rai, Mediaset e Sky. Domenica 27 ottobre alle ore 10,30, in Piazza Kennedy eseguirà una particolare ricetta da lui proposta: filetto di maialino nero, fave di cacao, cioccolato fondente ed estratto di verdure.

Alla cerimonia inaugurale, invece del taglio del nastro si è proceduto al varo di una dolce lastra di cioccolato, hanno partecipato il presidente provinciale di Cna Franco Rosa, il sindaco Mario Occhiuto e l’assessore alle attività economiche e produttive Loredana Pastore, che abbiamo intervistato: