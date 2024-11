Il monitoraggio dell'infrastruttura coinvolge anche una spin-off dell'Università della Calabria

In vista dell’inaugurazione fissata per il prossimo 26 gennaio, è stata eseguita la prova di carico di collaudo dell’impalcato del ponte progettato dall’architetto Santiago Calatrava. A darne notizia, l'assessore alla riqualificazione urbana Francesco Caruso. Le attività proseguiranno con l’esecuzione delle prove che riguardano l’adiacente manufatto in calcestruzzo armato che, scavalcando la linea ferroviaria, completa l’attraversamento del fiume Crati.

La struttura esposta alla massima sollecitazione

«Le prove di carico, propedeutiche alla definizione delle procedure di collaudo statico – sottolinea l'assessore Caruso - sono prove per valutare il comportamento del ponte sotto le azioni di esercizio e devono identificare la corrispondenza del comportamento teorico e di quello sperimentale. Il ponte, allo stato attuale, è già sottoposto alle azioni dovute ai carichi permanenti, quali pavimentazione stradale, peso dei cordoli e dei marciapiedi, barriere di sicurezza, parapetti, per cui gli effetti della prova di carico vengono valutati con riferimento ai carichi da traffico, simulati con l’impiego di autocarri a quattro assi a pieno carico che vengono posizionati sulle carreggiate: l’entità dei carichi e la loro disposizione è tale da indurre le sollecitazioni massime di esercizio nella struttura».

Monitoraggio costante in collaborazione con l'Unical

Anche nel corso del futuro esercizio del ponte sarà eseguito il controllo degli spostamenti del pilone e dell’impalcato, in fase statica e dinamica, utilizzando tecniche e strumentazioni innovative messe a punto dalla Spring Research, spin-off dell’Università della Calabria di cui è rappresentante il professor Giuseppe Artese. Sarà possibile eseguire un costante monitoraggio statico e dinamico della struttura snella del ponte, avvalendosi dell’uso di laser scanner. Il monitoraggio, eseguito a titolo gratuito nell’ambito di attività di ricerca, sarà coordinato con le attività di controllo svolte dall’ufficio tecnico comunale e consentirà la raccolta di dati ed elaborazioni i cui risultati saranno utili per lo studio del comportamento nel tempo della struttura e per la manutenzione della stessa. «L’esecuzione della sperimentazione su di un manufatto di grandissimo valore tecnologico, architettonico ed artistico – ha detto inoltre l'assessore Francesco Caruso - costituirà un ulteriore valore aggiunto per l’opera e per la complessiva strategia di trasformazione ed innovazione che sta interessando la nostra città».