In coincidenza con il periodo natalizio ampliato l'orario di interdizione ai veicoli non autorizzati. La novità in vigore dal primo dicembre fino al 6 gennaio 2019

Cambiano gli orari di apertura e chiusura dei varchi delle Ztl su Via Conforti, meglio nota come Via Isonzo, e su Via Piave, per effetto di una ordinanza emessa dal comandante della polizia municipale Giovanni De Rose. Attualmente la circolazione è interdetta ai veicoli non autorizzati dal lunedì al venerdì dopo le ore 18, il sabato dopo le ore 14 e la domenica per tutta la giornata.

La variazione in vigore del primo dicembre

Dal primo dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 i varchi saranno attivi dalle ore 10 alle ore 20, tutti i giorni. Dalle ore 10 alle ore 20 quindi sarà vietato l’accesso al transito veicolare per i mezzi non autorizzati. Il provvedimento è stato assunto per tutelare la sicurezza delle persone data l’elevata concentrazione e l’elevato movimento pedonale previsto su corso Mazzini.