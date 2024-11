La dirigente della Biblioteca Civica di Cosenza, Antonella Gentile, ha dato il via libera per il pagamento di due stipendi a beneficio dei quattro dipendenti. La liquidazione delle spettanze di dicembre del 2018 e della tredicesima vanno a tamponare una situazione che rimane tuttavia grave, anzi al limite del collasso. Mancano ancora all'appello sette mensilità; la linea telefonica, secondo quanto si è appreso, è stata interrotta per morosità e le casse sono tornate ad essere inesorabilmente vuote. La Provincia ha già versato per intero il contributo dovuto per il 2018 ed un terzo di quello del 2019. Neppure un centesimo invece, sarebbe giunto da Palazzo dei Bruzi, mentre la Legge Regionale 26 del 1995, con la quale la Civica è riconosciuta come Ente morale e, in quanto tale, destinataria di risorse annue pari a 100mila euro, sarebbe destinata a rimanere, ancora una volta, priva di copertura finanziaria. Per questo, nonostante l'arrivo di una piccola parte degli arretrati, il personale continuerà lo stato di agitazione.