Dagli scavi per la fibra ottica alla riparazione di un marciapiede, non c'è pace per il titolare di questo esercizio commerciale del centro cittadino, penalizzato da continui lavori in corso

Prima l'ingresso è rimasto a lungo ostruito dagli scavi per la posa della fibra ottica, poi dal cantiere per il ripristino del manto stradale, adesso il problema è la riparazione del marciapiede al quale però, da una ventina di giorni, nessuno lavora.

La misura è colma

Per una cartoleria del centro, in Via Simonetta, già fortemente penalizzata dalla chiusura della vicina piazza Bilotti e dal lockdown, la misura è colma. La ripresa delle lezioni nelle vicine scuole elementari e medie dovrebbe essere per questa attività una boccata di ossigeno. Ma quella recinzione è poco invitante e la clientela preferisce altri esercizi più comodi, senza dover imbattersi in pericolose gimcane.

Riparazione urgente

Quale sia la ditta ritardataria o l'ente responsabile, presumibilmente il Comune, poco importa. Al titolare serve risolvere il problema e che dunque la riparazione sia completata con urgenza. E siccome continua a sbattere contro un muro di gomma, si è rivolto al nostro network per una pubblica denuncia.