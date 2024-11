Avviati i lavori di pedonalizzazione del segmento compreso tra Piazza dei Bruzi e Viale Trieste. Invertito il senso di marcia su Via Trento

L'Amministrazione comunale ha avviato il cantiere per la pedonalizzazione del primo tratto di corso Mazzini, compreso tra Piazza dei Bruzi e Viale Trieste. Di conseguenza è stato invertito il senso di marcia su via Trento che ora si imbocca da viale Trieste a senso unico in direzione corso Umberto. Si completerà così il percorso pedonale tra Piazza Bilotti e la sede municipale.