In funzione venerdì e sabato. Servizio di trasporto garantito fino alle tre del mattino

Da venerdì 3 novembre sarà attiva una nuova circolare dell’Amaco a Cosenza, in servizio nelle ore notturne, dalle 23,00 fino alle 3,00 del mattino. La nuova linea urbana, istituita in via sperimentale, sarà in funzione ogni venerdì e sabato con partenza e arrivo a Piazza dei Bruzi. Questo il percorso: P.zza dei Bruzi - P.zza G. Mancini - Viale G. Mancini - V.le G. Falcone - Rotatoria - Via Padre Giglio - P.zza Zumbini - Via N. Serra - P.zza Loreto - Via Caloprese – P.zza Europa - Via Panebianco - Campagnano - Via Busento - Via G. Montana - V.le Magna Grecia - Rotatoria - Via M. Preti - Via della Resistenza - Via F. Gullo - Via Pietro Mancini - Via della Resistenza - Via degli Stadi - Via G. Tommasi - Viale G. Marconi - Via Panebianco - P.zza Europa - Via Caloprese - P.zza Loreto - P.zza Bilotti - Via Alimena -V.le Trieste – Via V. Veneto - C.so Umberto - P.zza dei Bruzi.