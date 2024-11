La partnership consentirà di dar vita ad un confronto aperto in grado di agevolare e sostenere la partecipazione ai bandi previsti dal Pnrr in diversi ambiti

È stato firmato nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, dal sindaco Franz Caruso e dal Rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone, il protocollo d’intesa tra il Comune di Cosenza e l’Unical, per l’istituzione di tavoli tematici e per il supporto nelle competenze tecnico-scientifiche finalizzate alla promozione e alla valorizzazione di buone pratiche volte ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse territoriali.

Un sogno: avere delle facoltà dell’Unical nel centro storico di Cosenza. Una certezza: la partnership che consentirà di dar vita ad un confronto aperto, in grado di agevolare e sostenere la partecipazione ai bandi previsti dal Pnrr in diversi ambiti. Il primo saranno quelli della promozione delle imprese, del commercio, dell’artigianato, delle attività produttive, dei servizi e delle libere professioni.

L’intesa abbraccerà anche il campo della cooperazione internazionale e delle politiche comunitarie, ma non verranno tralasciati i settori della protezione civile, della mobilità sostenibile e delle infrastrutture. Inoltre, tra le tante cose, Palazzo dei Bruzi chiederà collaborazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali (anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e innovativi), per l’urbanistica e per la promozione turistica.

