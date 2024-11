Debutta a Cosenza, in occasione della Festa del Cioccolato, la nuova Toyota Yaris Hybrid in dotazione al comando provinciale dei carabinieri. Si tratta di una delle 250 vetture ibride di recente introdotte nel parco auto dell’Arma, per l’impiego quotidiano nei servizi istituzionali. Il veicolo risponde pienamente alle esigenze strategiche di mobilità sostenibile ed è stata destinata al comando stazione del capoluogo bruzio, per l’impiego soprattutto nelle aree pedonalizzate, alla ricerca del minor impatto sull’ambiente. Il motore è dotato di una tecnologia in grado di erogare una potenza di 100 CV, che consente di viaggiare in città per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica. Il sistema ibrido garantisce emissioni inferiori del 92% rispetto al limite previsto dalla normativa vigente per l’omologazione dei veicoli.

Equipaggiamenti all’avanguardia

Guardando poi agli equipaggiamenti, la vettura si contraddistingue per la classica livrea blu con strisce rosse, disegnata seguendo il nuovo corso stilistico delle vetture dell’Arma. All’interno dell’abitacolo, tra i numerosi apparati presenti, una particolare menzione merita il sistema di comunicazione Odino che contempla funzionalità in grado di elevare i livelli di sicurezza ed efficienza, quali la geolocalizzazione e navigazione cartografica, la consultazione on line di diverse banche dati in uso alle forze di polizia, nonché la registrazione di video condivisibili in tempo reale con la centrale operativa. Di particolare utilità sono anche i speciali supporti a bloccaggio meccanico per le armi d’ordinanza. Nella cappelliera posteriore è stato inoltre ricavato uno scrittoio per la redazione degli atti durante le attività, mentre nel bagagliaio sono presenti differenti vani per riporre in sicurezza e ordine tutte le dotazioni tecniche.

Efficienza e rispetto per l’ambiente

Il veicolo appena consegnato è impiegato nel suo primo servizio di pattuglia, in occasione della Festa del Cioccolato, dove, per le sue dimensioni e soprattutto per le emissioni, potrà muoversi agevolmente ed in modo discreto tra la folla. Come sottolineato in altre circostanze dal comandante provinciale Piero Sutera «in tal modo l’azione dei carabinieri diverrà ancora più efficace, concreta, tangibile esplicandosi quotidianamente con una presenza costante, vigile e rassicurante nei tradizionali luoghi di aggregazione sociale, in un’ottica di autentica prossimità ai cittadini cosentini».