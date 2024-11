Sabato 6 luglio alle ore 17 la seduta di insediamento convocata per eleggere il presidente. Si va verso un nuovo mandato per Klaus Algieri

Si insedierà il 6 luglio prossimo il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza. La seduta è convocata per le ore 17 con, all’ordine del giorno, l’elezione del Presidente dell’Ente. Salvo sorprese dell’ultimo momento, non ci dovrebbero essere dubbi sulla riconferma di Klaus Algieri. Ecco l’elenco dei membri del consiglio espressi dalle diverse associazioni di categoria, in base agli apparentamenti concordati

Tutti i membri del consiglio

Settore agricoltura - due seggi

Luca Pignataro, presidente provinciale della Cia – Confederazione Italiana Agricoltori

Francesco Cosentini, dirigente della Coldiretti

Settore industria - due seggi

Luigi Nola, dirigente gruppo Campoverde

Giovanna Blasi, rappresentante di Casartigiani

Settore commercio - quattro seggi

Maria Santagada, direttrice di Confcommercio Cosenza

Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria,

Maria Domenica Rinaldi, rappresentante di Confcommercio

Giuseppe Politano, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Cosenza

Settore artigianato - due seggi

Francesco Rosa, presidente CNA Cosenza

Salvatore Baldino, area servizi confartigianato

Settore turismo - un seggio

Antonella Tarsitano, presidentessa di Confcommercio Sila Grande

Settore trasporti e spedizioni - un seggio

Maria Antonietta Ventura, imprenditrice del ramo ferroviario membro di Confindustria

Settore credito e assicurazioni - un seggio

Nicola Paldino, presidente del Credito Cooperativo Mediocrati e della fondazione calabrese delle BCC

Settore servizi alle imprese - due seggi

Anna Gallo, presidente del gruppo terziario donna di Confcommercio

Andrea Manna, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Cosenza

Settore cooperazione - un seggio

Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria

Settore consumatori - un seggio

Cristina Indrieri, presidente di Federconsumatori Cosenza

Settore organizzazioni sindacali un seggio

Giuseppe Lavia, segretario generale della Cisl di Cosenza

Settore libere professioni - un seggio

Vittorio Gallucci, presidente dell’ordine degli avvocati di Cosenza