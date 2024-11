Il 26 ottobre doveva essere il giorno della nuova manifestazione No Metro. Il programma prevedeva il raduno a Piazza Kennedy e lo svolgimento lungo l’isola pedonale di Corso Mazzini fino a Palazzo dei Bruzi. Ma il contemporaneo svolgimento della Festa del Cioccolato ha indotto gli organizzatori a spostare l’iniziativa al 31 ottobre. «Al contrario dell'amministrazione comunale – scrivono in una nota - siamo responsabili e rispettosi nei confronti dei cittadini. Per questo abbiamo optato per il rinvio». Il 30 ottobre invece, i comitati terranno una conferenza stampa in concomitanza con la presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune, delle tremila firme già raccolte per chiedere l’indizione di un referendum popolare sulla realizzazione dell’opera.