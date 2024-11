Oggi pomeriggio Piazza dei Bruzi, nonostante il rigido clima, decine di cittadini si contrari alla realizzazione della metropolitana leggera si sono ritrovati per manifestare

A Cosenza prosegue senza sosta la battaglia del comitato “No metro”. Piazza dei Bruzi, nonostante il rigido clima, gremita di cittadini contrari alla realizzazione della metropolitana leggera. Dopo aver annunciato alla stampa, qualche giorno fa, di aver depositato al Tar Calabria un ricorso contro quest'opera, a loro dire, inutile, dannosa ed insostenibile, in tanti hanno voluto continuare a ribadire il loro disappunto.

Una manifestazione organizzata anche attraverso una pagina Facebook, ma dal mondo virtuale si sono ritrovati in quello reale senza tante difficoltà. Dalla piazza antistante il palazzo comunale, il nutrito gruppo, si è spostato lungo Corso Mazzini. Il corteo pacifico, che ha percorso il centro città, si è fatto promotore anche di una raccolta fondi volta a sostenere le azioni legali in atto e da attuarsi al fine di impedire la realizzazione della Metropolitana Leggera. Adesso, hanno fatto sapere gli organizzatori del Comitato, aspetteremo il prossimo consiglio comunale della città dei bruzi che ci sarà martedì prossimo. Dopo quella data ed in base a quanto stabiliranno, hanno sottolineato i promotori, decideremo compatti il prosieguo delle nostre azioni.