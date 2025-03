Il racconto di Lungro, della sua miniera di salgemma, delle profondità storiche, sociali e simboliche di un luogo emblematico dell’entroterra calabrese, realizzato dal regista e videomaker Giuseppe Bianco con l’associazione culturale Piano B ha vinto l’edizione 2025 del concorso Cosenza in Obiettivo, promosso dalla Camera di Commercio per stimolare la creatività dei tanti talenti impegnati nell’ambito delle produzioni audiovisive e coinvolgerli in un più ampio progetto di narrazione in positivo del territorio, che ne valorizzi risorse naturali, culturali ed economiche.

Il cortometraggio su Lungro si è aggiudicato la sezione Artisti che ha registrato la partecipazione di tredici concorrenti. In quattro invece si sono iscritti alla sezione Reel Cosenza per la quale il primo posto è andato a Sara Tommasina Aiello autrice di un breve filmato intitolato Le vie della seta. I lavori sono stati valutati da una giuria di esperti presieduta dal segretario generale dell’ente camerale, Erminia Giorno, e composta inoltre dal docente universitario di storia del cinema Daniele Dottorini e da Francesco Perri, direttore del conservatorio Stanislao Giacomantonio.

«Accolgo sempre con entusiasmo queste iniziative in grado di stimolare e promuovere il nostro territorio – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri –. Questo concorso non è solo un'opportunità per promuovere la creatività locale, ma anche un progetto di valorizzazione della provincia cosentina nel suo complesso, tra tradizione e innovazione. I filmati saranno infatti utilizzati dall’ente camerale in occasione di iniziative e manifestazioni ospitate anche a livello nazionale ed internazionale».

L’ampio panorama di approcci e linguaggi espressivi è stato sottolineato dal professor Daniele Dottorini che ha posto l’attenzione sulla varietà di linguaggi e forme emerse nelle rappresentazioni in gara, basate su approcci creativi e originali capaci di esaltare la ricchezza del territorio. Francesco Perri ha invece sottolineato l'alta qualità dei lavori presentati, evidenziando il perfetto legame tra territorio, sceneggiatura, montaggio e l'uso delle nuove tecnologie nel racconto audiovisivo. Tutte le opere partecipanti sono disponibili sui canali social della Camera di Commercio e sul canale YouTube ufficiale.