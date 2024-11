Buone notizie per il Comune di Cosenza: la Corte dei Conti ha approvato il piano di riequilibrio finanziario, scongiurando così la dichiarazione di dissesto per l’ente.

Cosenza – Un successo per il sindaco Occhiuto, che è riuscito a far approvare dalla Corte dei Conti il piano di riequilibrio finanziario, riferito alla situazione debitoria e al deficit di bilancio degli anni precedenti al 2010. Una buona notizia, che rileva, secondo Occhiuto, il cambio di passo nella gestione amministrativa della città.



“Questa approvazione sancisce ufficialmente quali siano stati i primi effetti positivi dell’attività di risanamento avviate con il piano di riequilibrio comunale – ha dichiarato Occhiuto – l’attività che abbiamo svolto in questi tre anni e mezzo di consiliatura ha convinto la Corte dei Conti dell’efficacia del risanamento che abbiamo attuato rispetto al deficit strutturale e alla situazione debitoria che ci siamo ritrovati”.



“Il nostro piano risulta quindi sufficiente a risanare il bilancio così pesantemente dissestato in passato a causa di dissennate politiche clientelari oltre che di assistenzialismo e pertanto i risultati, nonostante una campagna mediatica ‘contro’, sono stati in realtà tali da indurre la Corte dei conti a promuoverci senza riserve. Questa Amministrazione – conclude il Sindaco – ha il merito di aver saputo attivare un processo di riqualificazione della città sia in termini fisici, con l’avvio di importanti opere pubbliche e di restauro di edifici e luoghi storici, sia in termini di miglioramento nei processi di gestione dei servizi pubblici, sia per avere restituito a Cosenza una centralità culturale con numerose iniziative ed eventi, nonostante la grave e delicata situazione ereditata”.