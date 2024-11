Con Viale Mancini interessato dai lavori per la costruzione del Parco del Benessere e della Metrotramvia, la Fiera di San Giuseppe sembra destinata a tornare nel centro storico. Il tradizionale appuntamento di fine inverno, nella edizione del 2019 potrebbe trovare ospitalità tra contrada Gergeri e Via Sant’Antonio dell’Orto, nell’area antistante il Ponte di Calatrava, e propagarsi lungo Corso Plebiscito, fino alla zona dello Spirito Santo, dell’Arenella, di Via Bendicenti, arrivando a lambire le residenze artistiche di Lungo Crati. La soluzione, secondo quanto si è appreso, sarebbe al vaglio del settore attività produttive i cui uffici, entro pochi giorni, saranno chiamati ad avviare le procedure per l’assegnazione degli spazi destinati ad operatori ed espositori.