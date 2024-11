Si è spostata all’incrocio tra via P. Rossi e viale della Repubblica, a Cosenza, la protesta spontanea dei lavoratori della Seatt che dal 30 novembre resteranno senza occupazione. Il blocco della circolazione in un punto nevralgico di nodo del traffico sta provocando disagi notevoli anche al vicino svincolo autostradale con lunghe code e rallentamenti anche sulla corsia Sud dell’A2. Il blocco stradale era iniziato in via Alimena dopo che i dipendenti avevano appreso dell’impossibilità di avere un incontro contemporaneo con il prefetto Galeone, il commissario dell’Ao Panizzoli e il generale Cotticelli. Da via Alimena, il corteo ha fatto tappa su via Roma per raggiungere la rotonda d’innesto recentemente costruita all’imbocco di via Simonetta. Sul posto Polizia di Stato e Municipale.

