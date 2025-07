Le posizioni aperte rappresentano una buona occasione per i giovani professionisti della nostra regione. Ecco come candidarsi

La squadra di professionisti iGreco Ospedali Riuniti continua a crescere con l’aggiunta di dieci nuovi infermieri. Una strategia di costante rafforzamento, che permette di assicurare alla Calabria e ai calabresi una sanità di qualità, empatica e solidale.

Le posizioni aperte sono una grande occasione per i giovani professionisti della nostra regione, che hanno la possibilità di rimanere o tornare in Calabria e affermarsi lavorativamente nella propria terra. «Il nostro augurio – spiega Giancarlo Greco – è che in tanti colgano questa opportunità per migliorare sempre di più la nostra sanità. L’obiettivo è offrire un servizio eccellente e all’avanguardia, grazie a un team di altissimo livello».

Come candidarsi

Per candidarsi gli aspiranti infermieri dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it.

I colloqui saranno fissati dopo la verifica e selezione dei curricula.