Continuano i disagi all'Ufficio scolastico provinciale di Cosenza a causa della carenza di personale dell'Atp, mentre crescono le incombenze per la definizione degli organici. Da tempo è assente il dirigente Luciano Greco, sostituito da un facente funzioni, mentre molte pratiche vengono gestite per delega dalle sedi di Catanzaro e Crotone. il punto nell'intervista a Pino Assalone, della Cgil.