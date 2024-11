Sarà pubblicata il 13 agosto la graduatoria definitiva per l'ammissione ai tre nidi di infanzia comunali per l'anno educativo 2019-2020. Lo ha reso noto il Settore Educazione del Comune di Cosenza. I genitori dei bambini provvisoriamente ammessi sono tenuti tassativamente a trasmettere al protocollo generale, entro la giornata di domani, venerdì 9 agosto, la domanda di accettazione. Il Settore Educazione comunica, inoltre, di non inviare più domande di iscrizione, essendo i termini scaduti il 26 luglio scorso. I posti disponibili, com'è noto, saranno 129, 66 dislocati all'asilo di via Livatino, 40 a quello di via Misasi e 23 a Largo Vergini. In caso di esubero in uno dei nidi, sarà proposto alle famiglie di spostare i bambini nei nidi ancora liberi, pena la decadenza del diritto di ammissione.