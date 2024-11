VIDEO | Rimodulata la Ztl su Corso Telesio. Istituito il senso unico su Via Paradiso. L'ordinanza entrerà in vigore entro questa settimana

La circolazione stradale nel centro storico di Cosenza è ancora in procinto di cambiare. Dopo la riunione della commissione consiliare trasporti allargata ai commercianti della città vecchia, l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi ha deciso di rimodulare la zona traffico limitato istituita nello scorso mese di luglio lungo Corso Telesio ed in altre strade ad esso limitrofe.

Nuova ordinanza tra poco in vigore

La nuova ordinanza, destinata ad entrare in vigore nelle prossime ore, prevede un accorciamento dei tempi di chiusura alle auto. Non più per le 24 ore ma dalle 10,30 alle 17,30. Contestualmente sarà disposto il senso unico su Via Paradiso dalla Fontana dei Tredici Canali a Piazza XV Marzo. In questo modo il passaggio veicolare sarà di fatto limitato costringendo ad un percorso alternativo chi è diretto verso i vicini quartieri di Portapiana e Guarassano oppure a Donnici.

Commercianti e residenti scontenti

Le modifiche tuttavia non piacciono ai diretti interessati. La chiusura nella fase centrale della giornata è comunque una limitazione all’accesso verso negozi e uffici. La presidentessa della neonata associazione Kaep, Michela Felicetti, insiste sulla necessità di lasciare aperti i varchi e di concentrarsi sulle politiche di sostegno all’economia del centro storico. Solo dopo un vero rilancio della zona, dice, si potranno introdurre limitazioni alla circolazione. Il braccio di ferro è dunque destinato a proseguire.