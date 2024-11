Nuovo appuntamento per “A carte scoperte", il ciclo di incontri promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza per approfondire ed analizzare casi aziendali di successo e promuovere, così, la cultura d’impresa, prezioso ingrediente necessario per creare valore a favore della comunità, far crescere il contesto, distribuire ricchezza e creare occupazione. I Giovani industriali hanno avuto l’opportunità di conoscere dal di dentro un’azienda all’avanguardia, che dal 1967 opera nel settore della torrefazione e distribuzione del caffè. Si tratta della Caffè Aiello, impresa protagonista dell’economia del territorio grazie ad una efficace gestione ed organizzazione aziendale che ha messo in campo investimenti importanti.

È stato realizzato uno stabilimento 4.0 nella zona industriale di Rende con macchinari tecnologicamente all'avanguardia che, insieme ad una ottima organizzazione aziendale, ha consentito di potenziare la capacità produttiva, di ampliare la gamma dei prodotti offerti e di implementare la visione internazionale dell'azienda, peraltro messa in atto sin dagli albori dell'attività.

«Abbiamo visitato un’azienda innovativa, un luogo in cui si crea cultura, un modello di sistema d’impresa fatto di valori, identità, passione, amore per il territorio e rispetto per il lavoro» ha detto Giorgio Franzese, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza nel dare avvio ai lavori dell’incontro, moderati dal direttore degli industriali Rosario Branda che ha portato il saluto del presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli ed ha evidenziato la valenza e gli obiettivi di questo ciclo di iniziative che si realizzano da diversi anni. È seguita la presentazione dell’azienda da parte del giovane imprenditore Gaetano Aiello che rappresenta, insieme al cugino Matteo, la terza generazione dell’impresa, che lavora gomito a gomito con Guerino ed Emilio Aiello che hanno proseguito l’impegno lungimirante e straordinario del padre fondatore Gaetano.

«Il nostro impegno è quello di gratificare i gusti dei consumatori più esigenti con un caffè caratterizzato da elevati standard qualitativi. La ricerca delle varietà più pregiate e della messa a punto della miscela ideale è la sfida quotidiana della nostra attività, dalla scelta delle materie prime alle fasi della lavorazione del caffè, passando per il confezionamento in sacchetti con sigilli di garanzia e l’elevato livello di assistenza e servizio».

Di innovazione, di filiera produttiva monitorata attraverso tecnologie avanzate e di sviluppo sostenibile in grado di salvaguardare l’ambiente ha parlato l’amministratore unico di Contesti Srl Alfredo Fortunato che ha posto l’accento sulla «utilità di incontri come questo che servono a costruire rete e dare fiducia a chi lavora nell’azienda ed al contesto esterno, a favorire lo scambio di buone prassi, a porre attenzione ai temi del passaggio generazionale nelle aziende che, se ben gestiti, generano innovazione e allargano la base produttiva. L’imprenditoria sana e competitiva aiuta il territorio a creare e distribuire ricchezza anche immateriale che funge da moltiplicatore di valore aggiunto in maniera diffusa ed in grado di generare capitale sociale».