Attraverso l’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, in accordo con l’assessore alla mobilità Michelangelo Spataro, ha sospeso temporaneamente l’applicazione, in prossimità dell’ospedale dell’Annunziata, delle tariffe di pagamento della sosta negli stalli blu, esentando il personale medico, paramedico, infermieristico e ospedaliero in servizio presso il nosocomio cittadino.

Le strade interessate dal provvedimento

Il provvedimento ha effetto immediato e, salvo eventuali proroghe, proseguirà fino al prossimo 18 aprile. Queste le strade interessate Viale della Repubblica, limitatamente al tratto compreso tra via Diaz e il Ponte Mancini, via Talarico, via Pola, via Fiume, via Felice Migliori, Via Moncenisio, via Sempione, Piazza Faustino La Verde, via Vittorio Veneto, via Monfalcone, via Gradisca, via Gorizia, via Nicola Parisio, via Dalmazia, via Istria, via Savoia e via R.Cadorna.

Serve un'autocertificazione o il tesserino professionale

Al fine di usufruire della disposta sospensione temporanea delle tariffe, si dovrà esporre, in modo chiaro e visibile, sul cruscotto dell’autoveicolo utilizzato, il contrassegno o il tesserino rilasciato dal proprio Ordine professionale o esporre apposita autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, di appartenenza ad una delle categorie esentate dall’ordinanza, indicando la targa della vettura e il servizio prestato.