Marcia indietro dell’amministrazione di Palazzo dei Bruzi sullo stop al traffico di Piazza Bilotti a Cosenza.

Nuovo atto di indirizzo

Il sindaco Mario Occhiuto, con un proprio atto di indirizzo, ha revocato il provvedimento di chiusura alla circolazione dalle 20 e l’una di notte, lungo la bretella stradale di collegamento tra Via Caloprese e Via Alimena istituito, in via sperimentale, per consentire alle attività commerciali presenti sul lato ovest del quadrilatero, di poter collocare i tavolini sulla carreggiata ed effettuare il servizio all’aperto.

Nessuna comunicazione agli esercenti

Già ieri sera, 22 giugno, il passaggio delle auto era consentito in entrambe le direzioni. Per gli esercenti tuttavia, si è trattato di una sorpresa: non erano stati preventivamente avvertiti. Peraltro, secondo quanto si è appreso, il comando della polizia municipale avrebbe incontrato anche alcune difficoltà nel garantire il servizio di vigilanza fino a tarda ora.