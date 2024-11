L'idea è quella di mettere insieme due linee di intervento, una messa a punto a Palazzo Chigi, l'altra decisa dal governo della Calabria, entrambe finalizzate a sostenere la ripresa dell'economia in quesa delicata fase del post emergenza Covid.

Altri fondi per il welfare

Il Comune di Cosenza è destinatario di un finanziamento di 316mila euro erogato dalla Regione per il welfare. Potrebbero arricchire il plafond dei buoni spesa, ma il consigliere Marco Ambrogio ha lanciato una proposta più ambiziosa: «Con questi soldi - dice - potremmo comprare ad un prezzo simbolico alcuni immobili privati in stato di abbandono ubicati nel centro storico, ma anche nelle frazioni o nelle periferie».

Nuovi alloggi per le famiglie

Ambrogio ipotizza di poter acquisire almeno una quarantina di alloggi. E qui entra in scena la seconda parte del piano, quello di assegnarli a famiglie in emergenza abitativa, affidando loro il compito di ristrutturarli «utilizzando i vantaggi del super bonus del 110 per cento. Una misura ancora molto sottovalutata, ma che, veicolata nel modo giusto, può rilancaire l'edilizia anche dal basso, permettendo un recupero del patrimonio immobiliare senza costi vivi per i proprietari».