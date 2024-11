VIDEO | Approvato all’unanimità dal consiglio provinciale di Cosenza, il nuovo piano di dimensionamento scolastico. Durante i lavori, un dato allarmante: lo spopolamento sempre più crescente in Calabria

Via libera del consiglio provinciale al piano di dimensionamento della rete scolastica, che adesso passerà all’attenzione della Regione e successivamente all’ufficio scolastico regionale. Grande attenzione sulle scuole della provincia di Cosenza già dallo scorso anno, ma per il futuro, tante le novità previste dall’Ente, nonostante un dato allarmante, lo spopolamento.

Non solo sicurezza nelle aule della provincia di Cosenza, ma anche un nuovo piano formativo, curato secondo quanto dettato dalle normative vigenti, tenendo conto soprattutto della specificità delle comunità italo-albanesi ed occitane presenti sul territorio. Molto soddisfatto il presidente della Provincia Iacucci per il buon esito delle richieste di finanziamento per l’edilizia scolastica: «Un successo importante - 75 milioni di euro finanziati che permetteranno di intervenire su ben ventidue scuole».

Sempre in relazione al Piano di Dimensionamento Scolastico, il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità anche la proposta avanzata dal Consigliere Graziano Di Natale di accogliere la richiesta dell’Istituto Alberghiero di Paola (IPSEOA San Francesco), di istituzione dell’indirizzo formativo “Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria Agroalimentare e Agroindustria”.