Si ritroveranno davanti a Palazzo dei Bruzi per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle gravi difficoltà in cui versano a causa delle ristrettezze imposte dalle norme anticoronavirus

I ristoratori e gestori di locali in cui si somministrano bevande hanno annunciato un sit-in che si terrà lunedì 18 maggio alle ore 9,30, davanti al municipio di Cosenza.

Manifestazione silenziosa

I manifestanti porteranno una sedia del loro locale ed indosseranno la propria divisa, con tutti i dispositivi di protezione, come da normativa relativa all'emergenza Covid-19. La manifestazione, annunciano gli organizzatori, sarà una protesta simbolica, pacifica e silenziosa, per sottolineare come, anche con le ristrettezze, non manchi la passione di chi vuole ripartire.

