Ai lavori di costruzione della nuova caserma dei vdf si aggiungerà la riqualificazione di un'area importante della città

"Finalmente siamo riusciti a chiudere la vicenda della nuova caserma dei vigili del fuoco, in un'area che abbiamo individuato nei pressi di viale Magna Grecia". Lo ha detto il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che ha firmato questa mattina, con il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Massimo Cundari, a Palazzo dei Bruzi, l'atto che sancisce il diritto di superficie per edificare la futura sede del corpo dei Vigili del Fuoco nei pressi dello stadio cosentino, con la relativa concessione della durata di 99 anni.

"L'esigenza nasce dal fatto che la nostra sede, datata 1960, non e' piu' conforme alle norme - ha detto invece Massimo Cundari, Comandante dei vigili del fuoco di Cosenza - e neanche alle nuove norme antisismiche: io ho il terzo piano della sede non utilizzabile per non sovraccaricare la struttura". Ai lavori di costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco si aggiungera' la riqualificazione di un'area importante della citta'. "Abbiamo un progetto per rendere possibile la navigazione dei fiumi Crati e Busento, e con alcune briglie, - ha aggiunto Occhiuto - la loro acqua sara' anche utilizzabile per necessita' di protezione civile in tutto il centro storico". (AGI)