Riceviamo e pubblichiamo la lettera in cui viene annunciata la nascita del comitato nell’area di Vaglio lise

Lettera aperta

Al Presidente della giunta regionale

Ai Consiglieri regionali della provincia di Cosenza

Al Sindaco della città Cosenza



"La presente, per informarVi che si è costituito, nell’area di Vaglio lise, un comitato civico per la realizzazione del “Nuovo Ospedale di Cosenza”. Ad oggi, sono oltre 350 le prime adesioni di cittadini, professionisti e amministratori, provenienti non solo dalla città di Cosenza, ma da tutta la provincia, che hanno sottoscritto l’appello per la localizzazione del nuovo ospedale di 705 posto letto, sull’area di via Popilia.

Dallo studio di fattibilità, realizzato dalla regione Calabria, il quale ha comparato tre ipotesi progettuali, su tre aree della città di Cosenza e precisamente in località Muoio, Vaglio Lise, Via degli stadi, è emerso che l’area di Vaglio Lise è la più idonea per far sorgere il Nuovo Presidio Ospedaliero.



Non c’è dubbio che, un opera sanitaria di queste dimensioni dovrà cambiare, sia dal punto di vista urbanistico che sociale, il più grande quartiere popolare della città di Cosenza.



E’ importante, pertanto, il confronto e la discussione con i cittadini, non solo per la collocazione del sito ma anche per i cambiamenti e le opere che si renderanno necessarie, per integrare il quartiere di via Popila con il resto della città e della provincia.

In questa direzione Vi chiediamo la disponibilità per organizzare una manifestazione pubblica al fine di presentare i risultati dello studio di fattibilità e le ricadute positive sul quartiere. Restiamo in attesa di una Vostro riscontro per organizzare un incontro pubblico, su via Polilia, con i cittadini e gli operatori del settore".



Il Presidente

“comitato pro- ospedale a Vaglio Lise”

Roberto Bartolomeo