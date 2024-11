«Garantire il decoro e la manutenzione del verde pubblico e delle aree attrezzate e dare assistenza agli alunni sugli scuolabus. Migliorare i servizi e offrire un contributo alle famiglie ed ai cittadini in momentanea difficoltà. Risponde a questa doppia esigenza l’approvazione da parte della Giunta comunale di Cotronei del progetto che prevede l’erogazione diretta di contributi attraverso voucher sociali». È quanto fa sapere il sindaco Nicola Belcastro in una nota stampa sottolineando che, vista l’efficacia del progetto introdotto nel 2016, l’esecutivo ha inteso confermarlo anche quest’anno. È di 6 mila euro l’importo che sarà investito.

«L’obiettivo – aggiunge il primo cittadino – è quello di adottare misure di politica attiva per soggetti esclusi dal mercato del lavoro, a promuovere il loro reinserimento lavorativo anche attraverso la creazione di nuovi sbocchi occupazionali. I destinatari dell’intervento progettuale saranno uomini e/o donne disoccupati che non sono in possesso dei requisiti soggettivi per godere degli ammortizzatori sociali. La selezione dei beneficiari del progetto sarà realizzata mediante avviso pubblico».

«Dalla sistemazione delle rampe, dei bordi stradali, delle recinzioni, delle stradine e dei sentieri alla piantumazione delle siepi; dalla posa in opera di canalette per il deflusso delle acque meteoriche, alla pulizia da rifiuti; dalla creazione di aiuole alla pulizia del sottobosco; passando dalla sistemazione delle scarpate con semina di erba, piante e fiori fino al riassetto parchi pubblici. Sono, queste, alcune delle mansioni nelle quali saranno coinvolti i destinatari dei voucher sociali. Infine, oltre all’abbellimento e alla manutenzione urbana e rurale, si occuperanno dell’assistenza sugli scuolabus».