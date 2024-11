Dopo tante letture sul Decreto salva Italia e un incontro urgente tenuto in Regione dal vice presidente della Regione alla Calabria onorevole Spirlì e con dei dirigenti preposti al settore commercio,

sono arrivato a questa deduzione: penso che a volte, aldilà delle dirette Facebook, ed urlare le proprie opinioni per diventare giustizieri di tastiere per un giorno non si può pretendere chissà che cosa da una persona marionetta che è comandato da Fanta politici, che purtroppo non hanno mai lavorato.

Bisogna essere più realisti e meno buffoni.





Le forze di minoranza hanno presentato emendamenti che non stati presi in considerazione; purtroppo non si può cambiare niente. Si possono però inviare proposte ad associazioni di categorie.

A questo aggiungo magari la prossima volta prima di andare al voto pensare che chi ci rappresenti può giudicare sul nostro futuro, sul futuro dei nostri figli, sul futuro delle nostre aziende e così via.

Fare l’imprenditore è una missione, Montezemolo diceva che nel Sud Italia è un atto eroico. Comunque comporta il rischio di impresa.



Come oggi i medici, il personale sanitario, gli addetti alle pulizie nelle strutture sanitarie rischiano la vita, come la rischiano le forze dell’ordine.

Dobbiamo pensare che almeno i nostri dipendenti sono salvaguardati dalla cassa integrazione in Deroga e questa è già qualcosa che mi fa dormire tranquillo, di certo mi auguro se ci sarà un futuro dovranno essere più responsabili.

Concludo con una grande frase di un grande Uomo che ha sacrificato la sua vita per amore della sua Patria pur sapendo che quell’uscita in pubblico gli costò la vita .

“Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana”.

(John Fitzgerald Kennedy)