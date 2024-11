Sarà concluso dallo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi il convegno online promosso all'Università della Calabria dal Dipartimento di Scienze giuridiche ed aziendali, sul tema Crimini finanziari ed economia comportamentale: una visione d'insieme, in programma venerdì prossimo 11 dicembre alle ore 17.

I temi della finanza comportamentale

«Approfondiremo gli aspetti della criminologia in ambito finanziario e societario - spiega Fabio Piluso, promotore dell'appuntamento e docente di tecnica della borsa all'Unical - attraverso la finanza comportamentale, ovvero quella branca scientifica che coniuga la finanza con la psicologia dell'individuo il cui massimo esperto, Richard Thaler, ha ricevuto nel 2017 il Premio Nobel per l'economia».

L'intervento di Davide Giacalone

«L'argomento - ha aggiunto - è di stretta attualità ed abbraccia profili quanto più eterogenei in una stretta visione d'insieme: economici, giuridici, criminologici, così come di lotta e contrasto al fenomeno». Interverrà anche Davide Giacalone, giornalista e scrittore, autore di numerosi saggi e pubblicazioni, l'ultima della quali, Addio Mascherine, è stampata dall'editore calabrese Rubbettino.

Come partecipare

La partecipazione all'evento, è gratuita. Sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma Microsoft Teams ed accedere attraverso il seguente codice: df3hcs0