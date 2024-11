Una parte si trova favorevole al cambiamento, un'altra contraria, e c'è chi si sente penalizzato da tutto ciò

Ci sono pareri differenti riguardo i benefici che porterebbe il cambio di marcia sul lungomare di Crotone, con una sperimentazione che dirigerebbe il traffico da sud a nord. In zona viale Gramsci – fino al piazzale Ultras – la sperimentazione è già iniziata a fine gennaio scorso; sempre in questo tratto si aggiungerebbe il doppio senso di marcia. Il cambiamento è atteso nel tratto di via Cristoforo Colombo. In tutto questo, i commercianti hanno un pensiero differente riguardo questa riforma della viabilità cittadina, con chi si sente anche penalizzato. I commercianti della zona Cristoforo Colombo sono quelli più convinti che il cambio di marcia possa giovare alla città, mentre quelli di viale Gramsci sono un po' più scettici.

Un edicolante di quest'ultima zona, che nei giorni scorsi ha anche inscenato una protesta davanti al Comune, ha deciso di sospendere la sua attività poiché in questi ultimi cinque mesi – da quando cioè è cambiato il senso di marcia del lungomare – gli affari sono crollati; nonostante gli incontri fatti con i colleghi e le istituzioni, la situazione non è migliorata e ha deciso di chiudere bottega. Anche altri pareri sono negativi rispetto a questa nuova direzione della viabilità, e quello che si chiede è un ritorno al vecchio tragitto. C'è chi poi chiede una maggiore cura delle strade e dell'illuminazione, soprattutto all'incrocio tra via Roma (piazzale Ultras) e viale Gramsci, nonché maggiore presenza anche dei Vigili Urbani.

Totalmente positiva la risposta al cambiamento da parte dei commercianti della zona Cristoforo Colombo, poiché allo stato attuale questo tratto assomiglia – a loro dire – a un'isola pedonale, invece con il nuovo senso di marcia – che sarebbe un ritorno a quello che si faceva anni fa – sarebbe una «tangenziale che porta direttamente fuori Crotone dal mare, e non ingolfa le strade limitrofe». A questo si aggiunge che il tratto Colombo rappresenta un'arteria per la città, e raggiungere il lungomare da viale Regina Margherita «è una cosa eccessiva» a quanto riferisce un altro commerciante.

Dunque, secondo quanto dichiarato dal sindaco Ugo Pugliese di recente, nei prossimi giorni la viabilità sul mare dovrebbe cambiare: si aspettano di vedere ulteriori pro e contro.