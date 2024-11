Con la firma dell’Atto di adesione e d’obbligo per il programma Rigenerazione urbana, l’Amministrazione comunale di Crotone inizia la fase operativa del Pnrr. Tra gli interventi previsti, che ammontano a un totale di 20 milioni di euro, la riqualificazione dei quartieri periferici con l’obiettivo di renderli funzionali e integrati con il resto della città.

«È il caso ad esempio- spiega un comunicato dell'amministrazione - del quartiere 300 alloggi in cui sono previste azioni mirate alla riqualificazione dell’area e della piazza adiacente il campo sportivo, alla realizzazione di un’area parcheggio con servizio di bike sharing, e la riqualificazione di edifici di proprietà Aterp». «Interventi che - si fa rilevare - si aggiungono alla realizzazione del murales dell’artista Jorit previsto nei prossimi giorni sempre nel quartiere 300 alloggi, momento di alto valore sociale e culturale in grado di innescare energie positive in un luogo da sempre marginale, che fungerà da elemento di aggregazione sociale e di connessione del quartiere con il centro».