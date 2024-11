Il Comune di Crotone aderisce all'iniziativa della Camera di Commercio per la creazione di un fondo rischi di garanzia straordinario di supporto alle imprese in crisi liquidità. La giunta comunale ha infatti messo a disposizione 260 mila euro per sostenere le attività economiche che risultano non bancabili e approvato lo schema di protocollo di intesa con la Camera di Commercio.

«Viviamo un momento particolarmente difficile. Alla crisi endemica della nostra economia territoriale - dichiara l’assessore comunale alle Attività Produttive, Luca Bossi - si è aggiunta l’emergenza epidemiologica che ha pericolosamente esposto le nostre aziende al rischio di essere vittime di usura e della criminalità organizzata per carenza di liquidità. L’amministrazione Comunale intende essere realmente vicino e sostenere le nostre realtà produttive. Con il sindaco ed il collega al bilancio, Antonio Scandale, di concerto con la Camera di Commercio, prevediamo questo strumento, che si propone anche come forte segnale di legalità, che mettiamo a disposizione del territorio».

Potranno accedere al fondo le aziende che hanno sede legale in città fino ad un finanziamento ammissibile dell’importo massimo di 20.000 euro finalizzato ad esigenze di liquidità dell’impresa e consolidamento delle eventuali passività. Seguirà una azione congiunta con la Camera di Commercio per l’avvio del protocollo con Prefettura, Abi, Banca d'Italia, Associazioni e Cofidi.