Occupazione simbolica del comune di Crotone da parte di una sessantina di disoccupati.

Crotone – Circa sessanta disoccupati hanno occupato stamane la sede del Comune di Crotone. Si tratta di lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga e che attendono di ricevere l’indennità che gli spetta per alcuni mesi del 2013 e per tutto il 2014. Gli occupanti hanno esposto degli striscioni e hanno chiesto l’intervento diretto del nuovo presidente della Regione Mario Oliverio.