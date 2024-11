Si tratta di una relazione dettagliata che l'ente camerale propone per tastare il polso dell'economia locale

Presentato il ventunesimo rapporto Polos, ovvero l'Osservatorio Economico provinciale della Camera di Commercio di Crotone. Si tratta di una relazione dettagliata che l'ente camerale propone per tastare il polso dell'economia locale. Per quanto concerne i dati 2017, Polos indica che la provincia di Crotone è impegnata ad uscire dalla crisi e vuole riscoprire la propria identità. Nello specifico, rileva un tasso di crescita del sistema imprenditoriale crotonese superiore alla media nazionale e regionale, attestando una elevata vitalità del territorio. Il rapporto è stato minuziosamente spiegato nel dettaglio dal segretario generale della Camera di Commercio di Crotone, Paola Sabello.

“Crescono, innanzitutto, tutte le imprese della provincia di Crotone – ha dichiarato la Sabello – abbiamo visto nell'ultimo anno un trend positivo. Quindi c'è una dinamica e una vivacità imprenditoriale abbastanza elevata perchè il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo”. “Tra le varie categorie di imprese che crescono maggiormente – continua il segretario generale dell'ente camerale crotonese – oltre le imprese femminili e le imprese giovanili, i settori più rilevanti sono l'agricoltura, che continua ad essere trainante nella provincia di Crotone, oltre che il commercio e il settore altri servizi”.

L'incontro è stato moderato dalla collega Giusy Regalino, ha visto i saluti di mons. Domenico Graziani, di vari esponenti istituzionali, e del presidente della camera di commercio pitagorica Alfio Pugliese. In merito al rapporto Polos, Pugliese ha dichiarato che si tratta di “una fotografia del nostro territorio per quanto riguarda non solo l'aspetto economico ma anche quello infrastrutturale, e quindi tutte le opportunità che possono essere messe date grazie alle infrastrutture della nostra provincia, e tutto quello che può concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio”.