Dietrofront dell'amministrazione comunale in merito al provvedimento che sarebbe dovuto entrare in vigore in questi giorni

«È stato disposto a partire dal 4 giugno il ripristino del senso di marcia originario sul lungomare cittadino in viale Antonio Gramsci. L'amministrazione ha convenuto di prevedere il ripristino temporaneo del senso di marcia in viale Gramsci per questo periodo estivo in attesa di una più ampia riforma dell'intero sistema viario cittadino prevista per il mese di settembre».

Con questo breve comunicato, l'amministrazione comunale di Crotone fa dietrofront per quanto riguarda il cambio di senso di marcia sul lungomare cittadino in vista del periodo estivo; il cambiamento – annunciato nelle scorse settimane – doveva portare il traffico automobilistico a spostarsi da sud a nord del lungomare, azione già intrapresa su una parte dello stesso.



Su questa decisione i pareri dei commercianti erano stati abbastanza contrastanti, così come avevano dichiarato ai nostri microfoni: una buona parte attendeva questo cambiamento – un ritorno alle origini – l'altra dissentiva poiché avrebbe portato maggiore caos e azzerato gli acquisti. Dunque, tutto rimandato a settembre.