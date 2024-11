A meno di spiacevoli sorprese dell'ultimissimo minuto, l'aeroporto di Crotone ritorna a volare con Ryanair. Il primo volo che atterrerà nella giornata di domani sarà quello proveniente da Milano Bergamo alle ore 13:20 – che registra il pienone - per poi ripartire alle 13:45; nel pomeriggio toccherà alla tratta per Pisa, con arrivo alle 15:50 e ripartenza alle 16:15.

Anche la questione rifornimento sembrerebbe risolta, nonostante l'ultimo bollettino per i piloti – il Notam - sullo scalo pitagorico riportasse fino a ieri l'assenza di carburante per gli aerei. Questa informazione, a poche ore dagli imbarchi, ha generato un po' di apprensione, visto il precedente di inizio anno con la Fly Servus che ha cancellato i voli vista la “scarsa prenotazione” di biglietti, ma anche la medesima situazione per il rifornimento presentatasi tra fine 2017 e inizio 2018. La Sacal, però, interpellata in queste ultime ora, ha confermato che è tutto ok.

Dunque, valigie e biglietti in mano per i viaggiatori della fascia jonica e non solo, che ritornano a volare dall'aeroporto Pitagora destinazione Bergamo e Pisa. Come annunciato durante la conferenza stampa di presentazione dei voli di Ryanair, a queste tratte se ne dovrebbero aggiungere delle altre in inverno, quali Cuneo e Roma secondo la società di gestione, e la Germania e la Polonia secondo Ryanair.

