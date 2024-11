Circa dieci dipendenti della società partecipata della Provincia stanno attuando lo sciopero presidiando la sala Borsellino dell’ente. Nei giorni scorsi il presidente Parrilla ha chiesto un incontro con il Governatore Oliverio

Da questa mattina una decina di lavoratori alle dipendenze della società partecipata della Provincia di Crotone, Gestione servizi Spa, sta attuando lo sciopero della fame ad oltranza presidiando la sala Borsellino dell'ente. La decisione – è stato spiegato - è stata assunta in seguito alle mancate risposte da parte del presidente dell'ente Nicodemo Parrilla, dal liquidatore della società "in house" e dalla politica tutta circa le 13 mensilità arretrate che i lavoratori della partecipata avanzano e per le quali fino ad ora non gli è stata data alcuna garanzia. In proposito nei giorni scorsi il presidente Parrilla ha chiesto un incontro con il governatore della Calabria, Mario Oliverio.