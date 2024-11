«Ho un forte senso del valore della legge e delle norme e farò di tutto per applicarle e farle rispettare. È questo il compito di un prefetto: fare da tramite per garantire la legalità in un territorio e permetterne, in questo modo, lo sviluppo economico e culturale». Lo ha detto il nuovo prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, che questa mattina ha incontrato i giornalisti nella sala riunioni dell’Ufficio territoriale di governo.

Il prefetto Tombesi, che si è insediato nella giornata di ieri, ha parlato dell'impegno finora svolto nelle prefetture di Perugia, Macerata e, ultima prima di Crotone, Firenze, dove ha svolto la funzione di viceprefetto vicario. Ma soprattutto ha manifestato quelle che sono le sue intenzioni per l’attività che svolgerà in questo territorio da primo rappresentante del governo. «Non credo alla manna dal cielo – ha spiegato il neo prefetto - i cittadini devono prendere consapevolezza che molto dipende da noi e che ognuno deve essere libero di potersi esprimere e di esprime le proprie capacità imprenditoriali, in maniera libera e legale. Non siamo un’agenzia turistica, il nostro compito è quello di garantire libertà, legalità e sicurezza. L’una dipende dalle altre».