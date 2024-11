Per il comitato entrambi i soggetti appaiono inadempienti: il primo per quanto riguarda la gestione dell’aeroporto di Crotone, e il secondo per aver omesso ogni tipo di controllo

Il comitato Sos Aeroporto ha deciso di promuovere una “class action” contro la Sacal e contro l’Enac visti i danni arrecati alla città e quindi ai cittadini per l’impossibilità di utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale. Lo ha deciso questo gruppo di cittadini che sin dal 2015 è in campo per salvaguardare il diritto alla mobilità del crotonese. Secondo il comitato, “in base alla convenzione firmata da Sacal ed Enac il 4 settembre 2017, oggi entrambi i soggetti appaiono inadempienti: la Sacal per quanto riguarda la gestione dell’aeroporto di Crotone, che ancora ad oggi non ha visto un volo di linea decollare dalle sue piste, e l’Enac per aver omesso ogni tipo di controllo”.



Il Comitato Sos Aeroporto, invita tutte le associazioni, gli altri comitati e tutti i cittadini “a fare quadrato in difesa di Crotone ed in modo particolare del suo aeroporto”: con gli altri due comitati – il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone, e Crotone Vuola Volare – c'è già sinergia per intraprendere questa azione legale. Nei prossimi giorni, appena i legali di Sos Aeroporto avranno preparato le carte, si procederà con una raccolta di firme pubblica affinchè sia una class action della città di Crotone “nei confronti di chi vuole affossare il nostro futuro”.