Denunciato un imprenditore dalla Guardia di Finanza di Crotone per truffa. Avrebbe venduto gasolio agricolo a chi non ne aveva diritto. Segnalate quindici persone.

Le fiamme gialle di Crotone hanno denunciato un imprenditore per commercio illegale di gasolio agricolo. Si tratterebbe di una cessione di 475 mila litri di gasolio, per una evasione fiscale di oltre 400 mila euro. L'imprenditore è stato denunciato per frode, e sono stati segnalate 15 persone, intestatarie di schede per il prelievo di quel gasolio, che hanno ricevuto una quantità di gasolio maggiore a quella prevista, a prezzo agevolato. Quel gasolio era destinato al mercato clandestino.