Da questa mattina, sul sito web di Ryanair, sono in vendita i voli da e per Crotone per l’imminente stagione invernale: dal prossimo 1 novembre 2018, la compagnia aerea irlandese collegherà l’aeroporto Sant’Anna con Bergamo con 4 voli settimanali nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Lo comunica in una nota la Sacal. I voli programmati per Bergamo nella stagione invernale proseguiranno con frequenza giornaliera anche nel corso della prossima estate 2019 insieme ad altre destinazioni che verranno comunicate a seguito dell’incontro che avrà luogo, nelle prossime ore, tra i vertici Sacal e Ryanair.

