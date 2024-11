La 29enne crotonese lavora a Strongoli nel ristorante di famiglia, valorizzando i prodotti locali e, di riflesso, il territorio. Il riconoscimento è giunto nell’ambito della serata milanese Atelier des Grandes Dames

Cucina calabrese “stellare”. E’ giunto nelle scorse ore un altro importante riconoscimento per la Calabria. Caterina Ceraudo, giovane chef al ristorante Dattilo a Strongoli (Crotone), una stella Michelin dal 2012, ha ottenuto l’ambito premio “Donna Chef 2017” assegnato da Michelin. La premiazione è avvenuta nella serata di ieri a Milano in occasione dell'Atelier des Grandes Dames, tributo alle donne dell'alta ristorazione promosso dalla maison dello champagne Veuve Clicquot.

La talentuosa chef calabrese, 29 anni, lavora all’interno del ristorante di famiglia con grande passione e determinazione. Un’attività che ha puntato, nel corso degli anni, alla valorizzazione dei prodotti espressione del territorio, promuovendo il biologico. I piatti semplici e “decisi” di Caterina permettono di far rivivere la genuinità dei tempi passati e al contempo contribuiscono alla creazione di una immagine positiva di imprenditoria “rosa” in Calabria. Per gli ispettori Michelin si tratta di «una cucina moderna e allo stesso tempo non complicata, in cui il sapore è spesso bilanciato da giuste dosi di acidità e dolcezza».

g.d'a.