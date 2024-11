A Rende nasce una singolare realtà, dove non esiste la filosofia del “nessuno ti regala nulla”. Chi non vuole o non può spendere potrebbe andare a dare un’occhiata all’emporio Tutto Gratis. Già da tempo esiste la singolare attività, ma adesso, l’ideatrice del progetto, ha deciso di ingrandire.

Domenica ci sarà l’inaugurazione del nuovo spazio dedicato allo scambio di merce, ma non solo. Chi volesse disfarsi di qualcosa che non usa più, ma in buone condizioni, potrebbe consegnarlo alla responsabile, così da esser messo sul mercato. Molti già i frequentatori che si recano in via Panagulis per acquistare gratuitamente ciò di cui hanno bisogno o semplicemente per guardare la merce esposta. Un’idea nata ad una giovane donna dopo aver visto l’esistenza di questo tipo di negozi durante un viaggio a Berlino.