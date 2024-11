L’azienda olearia del Cosentino “Italoi” dopo aver posizionato i prodotti di pregio nello scenario di Cannes alla 70esima edizione del festival francese ha replicato la presenza alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia appena conclusasi

Italoi-Villa della Monache non ha ancora compiuto un anno ma può vantare già diverse collaborazioni e vetrine di prestigio a carattere internazionale.



L'azienda olearia che incide tra Corigliano e Rossano, in provincia di Cosenza, dopo aver posizionato i prodotti di pregio nello scenario di Cannes (Italian Pavillion) alla 70esima edizione del festival francese ha subito raddoppiato replicando la presenza alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia appena conclusasi al Lido della città lagunare.



Prodotto, cataloghi ed esposizioni, degustazioni per un fecondo connubio tra il meglio del gusto di Calabria e l'arte cinematografica italiana. Una legame che funziona e continuerà in altre location europee e mondiali. Anche anche a Venezia è stato molto apprezzata da attori, attrici, registi e operatori che hanno vissuto gli spazi italiani dove sono presenti alcune tra le più importanti aziende del nostro Paese. I proprietari di Italoi, dopo i primi due appuntamenti a Cannes e Venezia, intendono griffare il proprio percorso e la qualità del prodotto al mondo del cinema e un modo per rilanciare una immagine positiva e laboriosa della territorio di riferimento. Continua la sfida intrapresa dagli eredi Gallina, che sulla scia del lavoro del nonno, Antonio Gabriele, puntano decisamente su un prodotto di qualità e legato ai profumi assoluti della Piana di Sibari. Prossima tappa e nuove sorprese con i fari puntati in Spagna, a Barcellona.