Continua ad ampliarsi il servizio a chiamata dell'Amaco. Ecco tutte le tariffe e come prenotare

I servizi Al Volo dell’Amaco per l’aeroporto di Lamezia e per la stazione dei treni di Paola, i servizi che sono attivi nel week end con un’attenzione speciale ai giovani che affollano i locali e alla conseguente tranquillità dei loro genitori, i servizi turistici, la geolocalizzazione dei pullman, la recente convenzione con Italobus che permette ai viaggiatori già in possesso di un biglietto Italobus da o per Cosenza, di spostarsi gratuitamente nell’area urbana sui bus di Amaco entro i 75 minuti successivi all’orario programmato di arrivo o precedenti a quello di partenza.

Da Cosenza al mondo

Progetti rodati e ulteriormente rafforzati, dove se ne inseriscono di nuovi, racchiusi nello slogan Da Cosenza al mondo. Al volo, pensato per una mobilità che nel capoluogo bruzio segue le linee di una città dinamica e sostenibile, fortemente attrattiva, una città d’arte sempre più visitata, secondo l’indirizzo dell’esecutivo Occhiuto. Proprio il Sindaco, insieme all’assessore alla Pianificazione urbana e alla Mobilità sostenibile Michelangelo Spataro, all’assessore al Turismo e al Marketing territoriale Rosaria Succurro e all’amministratore unico di Amaco Spa Paolo Posteraro, ha esposto alla stampa le iniziative complessive offerte sul territorio urbano riassumendole con le ultime novità.

I servizi offerti con le relative tariffe

Servizio Al Volo Cosenza-Lamezia tariffa base: 20,00 euro; tariffa Young e Over 65: 15,00 euro; tariffa Family (almeno 3 persone): 37,50 euro; tariffa Gruppi (almeno 4 persone): 50,00 euro con ulteriori riduzioni per chi si reca nei punti di raccolta.

Servizio Al Volo Cosenza-Paola tariffa base: 10,00 euro; tariffa Family (almeno 3 persone): 21,00 euro; tariffa Gruppi (almeno 4 persone): 28,00 euro con ulteriori riduzioni per chi si reca presso i punti di raccolta.

Servizi Al Volo Week-end venerdì e sabato sera dalle 20.00 alle 02.00 a 2,50 euro per spostamenti all’interno dell’area urbana di Cosenza (Castrolibero, Rende, Università).

Servizi Al Volo Tourism tutti i giorni a 2,50 euro, per raggiungere le strutture ricettive, i monumenti, i musei e tutti i luoghi di interesse turistico all’interno dell’area di Cosenza.

Per prenotare Al Volo si può accedere al sito web www.al-volo.eu, utilizzare l’app dedicata o chiamare il 328-9877343. Per Al Volo Week-end e Al Volo Tourism è necessario prenotare via telefono.