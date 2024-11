La compagnia aerea greca Aegean Airlines ha aggiunto 6 nuove rotte verso Atene per l'estate 2018, offrendo voli diretti da 14 aeroporti italiani. Tra le nuove rotte anche Lamezia Terme (Catanzaro), con voli bisettimanali, il lunedì e il venerdì, fino al 31 agosto. La rete globale della compagnia - spiega un comunicato stampa - offre mete interessanti ai viaggiatori italiani, con coincidenze per tutte le isole greche e la Grecia continentale. Atene adesso è ancor più vicina.

Le rotte per l’estate

Ai due collegamenti giornalieri da Milano e Roma, al volo quotidiano da Venezia e Napoli, ai collegamenti stagionali da Catania, Bari e Pisa, sono state aggiunte 6 nuove rotte per raggiungere la capitale greca. Torino, Genova, Bologna, Verona, Lamezia Terme e Palermo durante la stagione estiva sono collegate con la capitale greca da due voli a frequenza settimanale, mentre la tratta da Bologna rimarrà attiva anche nel corso dell'inverno. Da Atene, i passeggeri italiani possono accedere a coincidenze per raggiungere oltre 30 destinazioni greche servite da Aegean Airlines, tra cui Salonicco, Rodi, Heraklion, Chania, Santorini e Mykonos.

!banner!

I collegamenti con i Balcani e la Turchia

Oltre alle tratte presenti nel network domestico, la compagnia - si rende noto - offre un elevato numero di opportunità di collegamento con i paesi vicini come i Balcani e la Turchia, e con città come Larnaca, Tel Aviv, Erevan, Tbilisi, Beirut e Amman, nel network internazionale. Gli orari completi e le informazioni sul network sono disponibili sui sistemi di prenotazione e sul sito www.aegeanair.com. I collegamenti da Lamezia Terme sono effettuati con aeromobili Bombardier Dash 8-400 da 78 posti, che offrono un servizio di bordo completo, che comprende un'ampia scelta di cibi e bevande, una franchigia bagaglio a mano di un pezzo delle dimensioni e peso consentiti (tariffe Golight e Flex) e una franchigia bagaglio registrato di 1 pezzo per peso massimo di 23 Kg (tariffa Flex).